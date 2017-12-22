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PoE коммутаторы TP-Link
PoE-коммутаторы от TP-Link предназначены специально для работы по стандартам PoE (802.3af) или PoE+ (802.3at) для подачи питания различным устройствам.

Видеонаблюдение прирастает интеллектом
Спрос на системы видеонаблюдения увеличивается, но одновременно усиливается конкуренция и снижается …

Бизнес готовится к переходу в гибридные и мультиоблака
Цифровая трансформация является сегодня основным бизнес-императивом для большинства организаций и предприятий …

Рынок операционных СУБД стабилизировался
Год назад в нашем обзоре по материалам прошлогоднего исследования Gartner «Magic Quadrant for Operational …

Самые востребованные языки кодирования-2018
Один из крупнейших в мире учебных центров по кодированию, Coding Dojo, опубликовал отчет …

Сказки о безопасности: Троян из техподдержки
Иоганн очень не любил зиму. И не потому что было холодно. Чаще всего температура держалась около нуля …

Что скрывается за концепцией HP “ПК 2.0”
HP — лидер мирового и российского рынков персональных компьютеров. По данным IDC, в период …

На пути к “умному” хранилищу
Вопрос хранения данных для современного бизнеса уже давно является одним из основных. Подробно об этой …

Блокчейн: десять методов применения в бизнесе
Уже мало у кого остались сомнения, что перспективы технологии блокчейн — самые радужные. Это …

Сказки о безопасности: Инсайдерское ограбление
— Потапыч, сможете помочь? — Что случилось? — Нам нужна ваша консультация. У нас в банке …


Панорама
Canon открывает перед партнерами новые горизонты и возможностиCanon открывает перед партнерами новые горизонты и возможности
В начале осени компания Canon провела в Москве традиционную партнерскую конференцию. Двухдневное мероприятие было …
Ритейл: как повысить продажи с помощью современных ИТ-решений?Ритейл: как повысить продажи с помощью современных ИТ-решений?
Всё начиналось с крайне простых по сегодняшним меркам вещей. Сначала интернет …
“Мы не продаем системы хранения данных, мы продаем опыт”“Мы не продаем системы хранения данных, мы продаем опыт”
Рынок систем хранения данных на флэш-памяти быстро растет и переживает революционные времена. Одноуровневую …
PoE коммутаторы TP-LinkPoE коммутаторы TP-Link
PoE-коммутаторы от TP-Link предназначены специально для работы по стандартам PoE (802.3af) или PoE+ (802.3at) для подачи питания различным устройствам.
На пути к “умному” хранилищуНа пути к “умному” хранилищу
Вопрос хранения данных для современного бизнеса уже давно является одним из основных. Подробно об этой …
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Андрей КолесовАндрей Колесов
Сможем ли мы отказать от бумажных документов в наступающем году?
Сегодня традиционной для большинства организаций страны (подавляющего большинства, если не сказать – всех) является …
Сергей СвинаревСергей Свинарев
Что будет с архивами данных через 100 лет?
Как-то во время перерыва на конференции (по-моему, дело было в Красном Октябре) я услышал из телевизора, висевшего …
Владимир МитинВладимир Митин
Каких ИТ-специалистов у нас в избытке, а каких в недостатке?
Опубликованное на этой неделе исследование Юнити “Новые тренды в подборе ИТ-персонала” вызывает много вопросов.
Сергей ГолубевСергей Голубев
О разобщённости разработчиков
Именно разобщённость разработчиков считает главной проблемой Виталий Липатов. Сергей Александров говорит о …
Сергей БессоновСергей Бессонов
Пираты выбирают Flatpak
Независимый от дистрибутива, переносимый формат пакетов Flatpak был выбран пиратами для того, чтобы опакетить игру для …

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Резервирование/восстановление информации в вашей организации

  1. 1. Резервирование каких данных имеет для вашей организации наибольшее значение?

    7.
  2. 2. Какие возможности систем резервирования/восстановления информации наиболее интересны для вашей организации?

    7.
  3. 3. Какие коммерческие параметры систем резервирования/восстановления наиболее важны для вашей организации?

    5.
  4. 4. Какие рабочие характеристики систем резервирования/восстановления наиболее важны для вашей организации?

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  5. 5. Какие смежные сервисы, связанные с эксплуатацией систем резервирования/восстановления, наиболее важны для вашей организации?

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Защита от автоматических сообщений
Защита от автоматических сообщений

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Блокчейн: десять методов применения в бизнесе
Блокчейн: десять методов применения в бизнесе
Уже мало у кого остались сомнения, что перспективы технологии блокчейн — самые радужные. Это …




Слайдшоу

 
Фоторепортаж с Russian Enterprise Content Summit 2017
Фоторепортаж с Russian Enterprise Content Summit 2017
19 сентября 2017 г. в Москве прошел 5-й ежегодный Russian Enterprise Content Summit (RECS) 2017 …

Современные решения
Миграция с VMware на OpenStack с минимальным даунтаймом
Опытные ИТ-руководители понимают: если корпоративная инфраструктура или ее часть выйдет из строя, большинство …

Исследование DIRECTUM: Готовы ли российские компании к облакам?
Изменения отношения к облачным технологиям — очевидны. Но нам интереснее увидеть больше конкретики по рынку СЭД, тем …

Анализ и визуализация данных в СЭД CompanyMedia
Универсальное аналитическое решение в составе СЭД CompanyMedia, ориентировано на сбор, агрегацию, обработку и …
Другие решения из библиотеки
«ИнтерТраст» предлагает готовые проекты документов, регламентирующих использование электронной подписи и электронного контента
Автоматизация работы с агентами. Опыт Synerdocs в СПАО «Ингосстрах»
Переход на электронные документы в отдельно взятой торговой сети. Пример Synerdocs и Wildberries
Мобильное приложение CompanyMedia — управление документами и задачами из любой точки мира
«CompanyMedia-Кейсы» — управление неструктурированными процессами на основе навыков
«CompanyMedia-Заседания» — инструмент повышения эффективности коллегиальных органов
«CompanyMedia-Закупки» — автоматизация закупочной деятельности (223-ФЗ и 44-ФЗ). Опыт Банка ВТБ
«CompanyMedia-Договоры» для работы с контрактной документацией на всех этапах. Опыт группы «Астерра»
«CompanyMedia-Делопроизводство» — решение «ИнтерТраст» для сквозной автоматизации документооборота
Облачные услуги КРОК для гибкого управления бизнесом и соответствия требованиям законодательства
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Форум

 
Nokia готовит к выходу четыре Android-смартфона
Lukisha, 22.12.2017 16:47:36

SIM-карты для телефонов могут отправиться на свалку истории
Lukisha, 22.12.2017 16:46:53

Google позволила запускать Android-приложения на хромбуках
Lukisha, 22.12.2017 16:46:10

T-FLEX CAD 15.1 поддерживает форматы файлов ведущих зарубежных САПР
Lukisha, 22.12.2017 16:45:08

Можно ли наемного инженера сделать собственником САПР?
Lukisha, 22.12.2017 16:44:41

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